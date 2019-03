Der Pionierauftrag wurde jedes Jahr vom Zentralrat der FDJ herausgegeben und gab das Thema vor, das die Arbeit der Pioniere in dem Jahr bestimmen sollte. Er wurde am Anfang des Schuljahres in verschiedenen Kinder- und Jugendzeitschriften wie der "Trommel" und der "Frösi" veröffentlicht und in den Schulen ausgehängt.