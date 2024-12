Im Depot des Deutschen Historischen Museums Berlin ist es mucksmäuschenstill, als Kuratorin Regine Falkenberg über die Kleider spricht, die dort aufbewahrt werden: "Also dieses schwarzweiße, was sie hier sehen können, das ist ein Duschvorhang, wie er in jedem Badezimmer gehangen hat. Und dieser weite Kragen, der ist aus Folie, die man in der Landwirtschaft für Erdbeeranbau oder Spargelanbau verwendet hatte. Zum Teil hat Sabine von Oettingen, von der diese Folienkollektion stammt, wohl auch schwarze Eingeweidetüten verwendet aus dem Krankenhausbedarf."