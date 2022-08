Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die Wissenschaft, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Zur gleichen Zeit entsteht in Deutschland das Bild vom "Arier", der sich über rassische und ethnische Merkmale definiert - und über das Essen. Ernährungsexperte Christoph Klotter zufolge entwickelt sich die Haltung, dass ein deutscher Arier Vollkornbrot essen muss, um stark zu sein. Das weiße Brot mache nicht stark.

Die Nationalsozialisten überwachen selbst den Essenstisch. Ab 1939 kontrolliert der Reichsvollkornbrotausschuss den Brotverzehr der Deutschen. Bauern, Müller und Bäcker werden überprüft und es gibt eine eigene Vollkorn-Gütermarke. In den Lagern der Hitlerjugend soll die Hälfte des Essens mit anerkanntem Vollkornbrot abgedeckt werden.

Bis in die 1950er-Jahre hinein ist der Hunger vor allem in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR sehr präsent. Die Bodenreform von 1945 soll eigentlich schnell zu einer ausreichenden Versorgung führen. Tatsächlich wird diese aber über Jahre mit Lebensmittelkarten geregelt, mit Tagesrationen von bis zu gerade mal 300 Gramm Brot.