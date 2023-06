Einig wurde man sich hingegen bei der zeitnahen Einführung eines gesetzlichen Feiertags am 17. Juni, die schon Anfang Juli 1953 im Bundestag beschlossen wurde. Der Vorstoß hierzu kam von der SPD. Herbert Wehner schlug die Bezeichnung "Tag der deutschen Einheit" vor. Bis zur Wiedervereinigung 1990 sollte der Tag eine wechselhafte Bedeutung haben.

Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 Bildrechte: MDR/Alexander Ammer Gerade in den ersten Jahren wurde der Feiertag noch intensiv zur Erinnerung an den Volksaufstand genutzt. Als Bundespräsident Heinrich Lübke ihn 1963 zusätzlich zum nationalen Gedenktag erklärte, sagte er: "Der Schrei nach Gerechtigkeit und Freiheit ist nicht verhallt." Jahrelang hielten Politiker aller bundesdeutschen Parteien am 17. Juni traditionell emotionale Reden an die Nation.

Besonders geprägt wurde der 17. Juni aber vom "Kuratorium Unteilbares Deutschland" (KUD) – einer überparteilichen Organisation mit nationaler Ausrichtung. Dem KUD war daran gelegen, jährlich eine "unveränderte Einmütigkeit des ganzen Volkes" zu demonstrieren. In diesem Sinne wurden unter anderem bundesweit Fackel- und Fahnenzüge organisiert, an denen Hunderttausende teilnahmen.

Seit der Wiedervereinigung ist der 17. Juni nur noch ein Gedenktag. Bildrechte: imago/Plusphoto Im Verlauf der 1960er-Jahre nahm das betont nationale Prozedere am 17. Juni allmählich ab, nachdem durch den Bau der Berliner Mauer eine Wiedervereinigung in noch weitere Ferne gerückt war und besonders seit die "Neue Ostpolitik" unter Kanzler Brandt ab 1969 auf Provokationen in Richtung DDR verzichtete. Der 17. Juni war zunehmend umstritten. Aus dem feierlich-mahnenden Gedenken wurde mehr und mehr ein Vorwand für einen arbeitsfreien Tag und schließlich – durch die andauernde deutsche Teilung - ein fast schon bizarrer "Tag der Verlegenheit".

So bedurfte es 1990 keiner großen Debatten darüber, den 17. Juni als Feiertag abzuschaffen und den "Tag der Deutschen Einheit" (nun mit großem D) anlässlich der Wiedervereinigung fortan am 3. Oktober zu feiern. Der 17. Juni blieb aber Gedenktag und wird bis heute mit Veranstaltungen zur Erinnerung an den DDR-Volksaufstand begangen – eine der wenigen großen Volkserhebungen der deutschen Geschichte, die sich an einer Hand abzählen lassen.