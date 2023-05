Die Aufnahme in die EOS erfolgte bis 1981 nach der 8., dann nach der 10. Klasse und war streng limitiert. Aus einer POS-Klasse wurden durchschnittlich zwei bis drei Schüler in die weiterführende Schule aufgenommen, was bei einer Klassenfrequenz von etwa 22 Schülern einen enormen Leistungsdruck erzeugte. Damit entstanden viele Probleme, die manche Volksbildungsorgane zu Willkürakten veranlassten. Zeitweilig wurden Jungen bevorzugt, weil deren Anteil unter den Studierenden besorgniserregend sank; die häufig fleißigeren und disziplinierteren Mädchen, denen gerade während der 9./10. Klasse ein physischer Entwicklungssprung zugute kam, gruben den Jungen durch bessere Leistungen das Wasser ab. So gab es zeitweilig in ganzen Berufsgruppen (z.B. Zahnärzte und Lehrer) kaum männlichen Nachwuchs zu finden.



Zudem musste "die Volksbildung" regulierend eingreifen, da die geplanten Zahlen durch sinkende Geburten und den daraus resultierenden Arbeitskräfteausfall durcheinander gerieten, was wiederum Versorgungslücken zur Folge haben konnte. Die Chancen für eine Aufnahme an die EOS ließen sich verbessern, wenn die Kinder Studienwünsche oder Berufsinteressen vorgaben, an denen gerade Mangel herrschte. Mitte der 60er Jahre galt das beispielsweise für Diplom-Chemiker und Mathematiklehrer. Noch besser waren die Chancen, wenn als Berufswunsch "Berufsoffizier" angegeben wurde: damit konnten sich auch leistungsschwächere Jungen den Weg zur EOS sichern.