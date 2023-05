Darüber hinaus kam es nicht nur in Sachen Staatsbürgerkundeunterricht zu heftigen Auseinandersetzungen unter den Betroffenen. Im Brennpunkt der Kritik stand auch der so genannte Wehrkundeunterricht. Die Staatsbürgerkunde wurde zunehmend als notwendiges Übel hingenommen. Es war bekannt, dass eine gute Note für EOS- oder Studienplatzbewerbungen unabdingbar war. Der Wehrkundeunterricht wurde im Schuljahr 1978/79 ab Jahrgangsstufe 9 als Pflichtfach eingeführt. Damit wurde die von der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) betreute vormilitärische Ausbildung fester Bestandteil der Lehrpläne an den POS und EOS (Erweiterte Oberschule). Eine entsprechende Integration vormilitärischer Übungen und militärpolitischer Instruktionen in den Unterrichtsalltag galt auch für Berufsschulen und Studiengänge. An den POS und EOS erfolgte die Ausbildung sowohl während des Unterrichts als auch in der Freizeit. In der 9. und 11. Klasse hatten die Jungen zeitaufwändige Lehrgänge in speziellen Ausbildungslagern der GST zu absolvieren. Die Mädchen wurden währenddessen für Aufgaben der Zivilverteidigung (Sanitätsdienste) ausgebildet, konnten aber auf Wunsch auch an den Ausbildungsprogrammen der Jungen teilnehmen.