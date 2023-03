Bald geht das Modell nicht mehr auf, einen Miniladen oder gar die eigene Wohnung zum Sexshop zu machen. Die großen Geschäfte in der Erotikbranche werden 1990 und kurz danach gemacht. Dann setzen sich westliche Standards durch, große Ketten wie Beate Uhse eröffnen auch in den ostdeutschen Bundesländern ihre Filialen. Wer nicht expandiert oder sich spezialisiert, bleibt auf der Strecke. Warenpräsentation und Werbung werden immer wichtiger, um die Nachfrage zu erhöhen. Und nur wenige Jahre später können Erotikartikel und Pornografie in der Anonymität des Internets bestellt und konsumiert werden.



Auch Leipzigs erster Sexshop schließt noch in den 1990er-Jahren. Die Wischgolls in Dessau wechseln in die Fitnessbranche und Andreas Schwarzbach betreibt noch heute ein Erotikgeschäft in Magdeburg - allerdings unter dem Label "Beate Uhse".