In der DDR herrscht in Leipzig zweimal im Jahr der Ausnahmezustand. Zu den Frühjahrs- und Herbstmessen präsentiert sich die DDR-Metropole als Weltstadt. Auch Tausende Manager aus dem Westen, überwiegend Männer, machen Geschäfte. Tagsüber. Nachts suchen sie nach Zerstreuung. Und finden sie: In einer der vielen Nachtbars wie dem "Intermezzo", der "Orion-Bar" und dem legendären "Schorschl". Die größte Nachttanz-Bar der DDR bietet 400 Gästen Platz. Vor allem hier wird angebaggert und abgeschleppt. An freundlichen Damen mangelt es nicht. Die Mädels seien sehr aufgeschlossen gewesen, erinnert sich ein Geschäftsmann in der MDR-Doku "Leipzig - Sex and the City". Nachtleben wie in Bangkok.