Der Balaton, den man in Deutschland auch den "Plattensee" nennt, ist Europas größter Binnensee - knapp 80 Kilometer lang und bis zwölf Kilometer breit. Er liegt in Westungarn, in der Region Transdanubien – lang, schmal und vor allem: platt. Die geringe Tiefe des Balaton – im Durchschnitt nur drei Meter – garantiert allerdings angenehm warme Wassertemperaturen. In manchen Jahren ist das Wasser bereits im Mai 22 Grad warm, im Sommer kann die Temperatur auf über 30 Grad steigen – Badewannentemperatur. Der Name Balaton leitet sich übrigens vom slawischen "blatna" her, was soviel bedeutet wie "sumpfiges Gelände".

Balaton in den 1980er-Jahren: Hier und da ist die mondäne Atmosphäre von einst immer noch zu spüren. Bildrechte: IMAGO / United Archives