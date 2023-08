Urlaub mit einer großen Menge Improvisation Urlaub mit einer großen Menge Improvisation

Wegen vieler Beschränkungen waren Reisen für DDR-Bürger oft ein schwieriges Unterfangen. Ferienplätze in beliebten Urlaubsregionen waren Mangelware. So erforderte der Urlaub in der DDR Kreativität und Lust auf Abenteuer.