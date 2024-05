"Warum setzt man ein Kind in die Welt, wenn man es nicht will?" Diese Frage stellt sich Katharina Vernau wieder und wieder. Eine Antwort darauf hat die heute 33-Jährige und Mutter von fünf Kindern bis heute nicht gefunden. Sie sagt: "Es hatte einfach Folgen fürs ganze Leben. Für alle Kinder. Alle." Und man sieht ihrem ernsten Gesicht an, dass das wirklich so ist.