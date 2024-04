Die besagte Pressekonferenz war nur ein Auslöser für den Mauerfall. Die Reformen des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow (Perestroika und Glasnost), die Wirtschaftskrise der DDR und die Massenflucht der DDR-Bürger in den Westen waren weitere Gründe. Aufgrund von Grenzöffnungen in Tschechien und Ungarn war die Grenze zum Westen im Herbst 1989 bereits löchrig.



Zudem war es in den Wochen vor dem Mauerfall zu friedlichen Massendemonstrationen in der gesamten DDR gekommen. Bei der ersten Montagsdemonstration in Leipzig am 4. September 1989 demonstrierten mindestens 800 Menschen für "ein offenes Land". In den Folgewochen forderten Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger Reformen und persönliche Freiheiten, allen voran die Meinungs- und Reisefreiheit. Dies geschah nicht nur in Großstädten wie Berlin oder Leipzig, sondern auch in kleineren Orten in der DDR wie zum Beispiel Plauen.