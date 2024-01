Eine echte Zollgrenze müsste dafür her. Nur will die - aus politischem Kalkül - niemand so recht unterstützen. Der DDR-Bürger, längst an die neue Freiheit gewöhnt, könnte Waren-Kontrollen an der Grenze missverstehen. Ein Teufelskreis.

Der Crash: Absturz und Rebellion

Ende Juni 1990: In den Geschäften und Kaufhallen der DDR beginnt der große Ausverkauf. Man deckt sich ein, mit allem was (noch) da ist: Butter, Fleisch, Brot, Konserven. Was jetzt immer noch in den Regalen liegt, wird drastisch preisreduziert. Denn alles soll und muss raus. Die Kunden sollen ab 1. Juli schließlich etwas bekommen für ihr neues, hartes Geld.

Und sie kriegen es. Nicht zuletzt dank tatkräftiger Unterstützung aus dem Bundesfinanzministerium. Denn als die gewaltige LKW-Karawane mit den schönen Westprodukten an den innerdeutschen Grenzübergängen ins Stocken gerät, schickt Theo Waigel dem bundesdeutschen Zoll eine Weisung. Man möge "die Bestimmungen großzügig auslegen". Heißt: Bitte Zoll, winke durch. Der Osten braucht volle Regale.

Und tatsächlich, zumindest in allen größeren Städten kommt die Ware an. Bis zu 80 Prozent der Stellfläche ist in den Ost-Kaufhallen von einem Tag auf den anderen mit ersehnter Westware gefüllt. Nur viel teurer als gedacht - was sofort den Zorn der Käufer nach sich zieht, die mit Boykott und Hamsterfahrten zu den Discountern im Westen drohen. Für die Sorgen und Nöte der heimischen Produzenten bringt man deutlich weniger Interesse oder gar Empathie auf:

Man sucht und knausert. Also ich renne von einem Laden zum nächsten und gucke, wo es am billigsten ist. Schmelzkäse hier, die kleenen Ecken zu 37 Pfennige, die kosten jetzt 80 Pfennige. Und das ist genau noch so ein Gummi. Ich steht auf dem Standpunkt, ich nehm unsere DDR-Ware, wenn die Qualität stimmt. Aber nicht, dass wir's jetzt teurer bezahlen, als wie wir's früher hatten. Dresdner Kundin in einer Straßenumfrage "Prisma", DFF 9.07.1990

Zehntausende Liter Milch aufs Feld

Käufer und Politik sind sich erstaunlich einig: Wollen die DDR-Produzenten künftig im neuen Markt mithalten, müssen sie ihre Ware deutlich billiger anbieten als die Konkurrenz. Nur so lasse sich das Defizit in Aufmachung und Qualität, Geschmack und Haltbarkeit ausgleichen. Niemand scheint gewillt, der eigenen Landwirtschaft und Nahrungsgüterindustrie irgendeinen "Kredit" einzuräumen.

Die Kreditprogramme werden aufgestockt. Doch Geld gibt’s nur, wenn Betriebe valide Bilanzierungen und zukunftssichere Strategien vorweisen. Zu einem Zeitpunkt, an dem nichts mehr sicher ist. Die Milchproduzenten müssen Anfang Juli Zehntausende Liter jeden Tag aufs Neue melken und anschließend verfüttern (soweit möglich) oder auf dem Feld verkippen.

Wir müssen uns wehren. Wir müssen sagen, dass wir da sind. Wenn wir nicht gemuckt hätten, hätten die weiter geschlafen. Gedacht, der Markt regelt's. Nee, der Markt konnte das nicht regeln. Ernst Liebers 1990 Vorsitzender der LPG "Vorwärts" Greifenhain/Kreis Geithain

Bauern setzen Politik unter Druck: Wirtschaftskrise in der DDR

Erst in Leipzig (am 10. Juli), dann in Berlin (am 12. Juli), drehen die Milchbauern die Hähne öffentlich auf. Und setzen die Politik damit gehörig unter Druck. Die DDR-Wirtschaft wird binnen Kürze eine Krise von bislang nie gesehenem Ausmaß erleben. Und die Möglichkeiten, diesem Schock zu begegnen, sind äußerst begrenzt.

Allein im Landwirtschaftssektor, in dem man kaum radikale Einstürze eingepreist hat, droht ein gigantischer Kahlschlag. Angetrieben von einem auf West-Seite frohlockend verkündeten Konjunkturprogramm. So teilt der Sprecher der Spar Handels AG im Juli mit, die bundesdeutsche Verarbeitungsindustrie könne wegen des DDR-Geschäfts "in den nächsten sechs Wochen mehr produzieren, als sonst in einem ganzen Jahr verkauft wird". Wenn das nicht Grund zum Jubel ist.

Bauern drohen, Korn zu verbrennen

Am 11. Juli besetzen Bauern im Kreis Wismar Landstraßen und Autobahnzubringer. Die Luft brennt. Als Lothar de Maizière zu Ohren kommt, dass einige damit drohen, das "Korn auf dem Halm" abzubrennen, d.h. die erntereifen Getreidefelder, ist es höchste Eisenbahn. Nur wie lässt sich verhindern, dass die DDR im Chaos versinkt?

Da habe ich den Kanzler angerufen: ‚Wir müssen sofort anfangen. Es wird zwei Milliarden kosten.‘ Fünf Stunden später waren zwei Staatssekretäre in Berlin. Binnen zwei Tagen war die Sache geordnet und wir haben Getreide und eine Million Schweine an die Russen verkauft. Lothar de Maizière 1991

Kurz bevor die Lawine voll ins Rollen kommt, hat Lothar de Maizière ("mein schlimmster Tag des Jahres") es noch einmal geschafft, das Chaos abzuwenden. Aber spätestens da schon ist absehbar, dass die DDR weit vor der geplanten Zeit am Ende ist. Die Wirtschafts- und Währungsunion hat diesen absehbaren Konkurs gewaltig beschleunigt.

Über dieses Thema berichtet der MDR auch im TV: MDR Zeitreise | Ersehnt und verflucht - die Westmark erobert den Osten | 28. Juni 2020 | 22:10Uhr So 28.06.