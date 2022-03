Seit 1966 gibt es die "KoKo", deren zentraler Strippenzieher Schalck-Golodkowski ist, wenn es um die Beschaffung von Geld, Gold, Waffen und Spitzen-Technologie ging. Im Auftrag der DDR-Regierung wickelte er alle Deals ab, die Devisen in die Kassen spülten: Er handelte Gefangenenfreikauf-Summen aus, organisierte Antiquitätenschmuggel und besserte so die DDR-Staatskasse um 27 Milliarden D-Mark auf.

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Ggenscher wurde in einem BND-Schreiben über die Aktivitäten von Schalck-Golodkowski informiert. Bildrechte: BND/Andreas Förster Was alles über seinen Tisch in der Berliner Wallstraße ging, darüber wusste man in Bonn spätestens seit 1981 genauestens Bescheid, als einer der KoKo-Männer, der Generaldirektor der Firma Asimex, Günther Asbeck, in die Bundesrepublik floh. Der Schalck-Intimus packte gegenüber dem Bundesnachrichtendienst umfangreich aus. Und die Informationen wanderten – wie inzwischen freigegebene Akten des BND zeigen – umgehend weiter nach Bonn.

Ich habe mal mit einem BND-Mitarbeiter gesprochen, der damals bei den Vernehmungen von Asbeck dabei war. Wr sagte: 'Das war unsere wertvollste Quelle, die wir je hatten. Was wir von dem erfahren haben, haben wir von keinem anderen Agenten im Osten erfahren. Der hat uns die Augen geöffnet.' Andreas Förster, Journalist

KoKo: gute Geschäfte, politische Einflussnahme

Andreas Förster mit seinen neuen Akten vor der JVA Berlin-Moabit Bildrechte: Nils Werner Seit nunmehr drei Jahrzehnten befasst sich der Berliner Journalist und Autor Andreas Förster ("Auf der Spur der Stasimillionen") immer wieder mit der KoKo und ihrem Chef – seit er Anfang der 1990er erste Einblicke in Akten und Geschäftspapiere des internationalen KoKo-Firmengeflechts bekam. Damals schon fiel ihm auf, wie eng einige von Schalcks deutsch-deutschen Geschäftsbeziehungen auch politisch verzahnt waren, wie seine KoKo versuchte, mit hilfe geschäftlicher Verbindungen die Politik zu beeinflussen.

Die KoKo hat ja nicht umsonst mit westdeutschen Fleischfirmen Geschäfte gemacht. Diese drei Fleischfirmen waren Großspender von der SPD die einen, von der CSU die anderen und von der FDP die dritten. Da ging's schon damals mit darum, bloß nicht irgendne Partei zu benachteiligen. Jede sollte etwas vom Kuchen abbekommen. Er wusste schon, wie man's macht. Andreas Förster, Journalist

DDR-Führung lässt Schalck-Golodkowski fallen

Vom Billigfleisch-Transfer bis zum Milliardenkredit – es ist alles dabei. Und alle, so scheint es, machen einen guten Schnitt dabei. Doch mit dem Herbst 1989 kommen jede Menge unbequeme Fragen auf. Schalcks Unternehmungen in einer bislang geheimdienstlich abgesicherten Grauzone stehen plötzlich im grellen Licht der Öffentlichkeit. Und der "große Alex", der Mann mit der Sonnenbrille, kann sich nun nicht mehr verstecken.

Mehr noch: Der neue Ministerpräsident Hans Modrow, angetreten mit der neuen Parole "Wir räumen auf", verkündet, die KoKo aufzulösen. Auch Erich Mielkes Nachfolger, Wolfgang Schwanitz, teilt Schalck mit: Der geheime Oberst des MfS sei aus der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst mit sofortiger Wirkung entlassen. Im Klartext: Alexander Schalck-Golodkowski ist fortan vogelfrei.

Der Haftbefehl gegen ihn, teilt ihm sein Freund und Anwalt Wolfgang Vogel mit, sei bereits ausgestellt. Panikartig ergreift der KoKo-Chef gemeinsam mit seiner Frau die Flucht. Und während die Öffentlichkeit rätselt, wohin die Reise gegangen sein mag, haben seine ehemaligen Kollegen mittels Abhörtechnik längst die Fährte aufgenommen.

In den späten Abendstunden des 4.12. […] erfolgte eine Verbindungsaufnahme des Schäuble aus West-Berlin zu seiner Sekretärin, um über die aktuelle Situation des Schalck-Golodkowski unterrichtet zu werden. Die [Name geschwärzt] setzte den Bundesinnenminister darüber in Kenntnis, dass der Schalck-Golodkowski gegen 21:30 fernmündlich Kontakt zu ihr aufgenommen habe. MfS-Schreiben vom 5.12.89

Wolfgang Schäuble hilft Schalck-Golodkowski

Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister und bis heute im Bundestag, hat sich in Sachen Schalck-Golodkowski engagiert. Bildrechte: dpa Es mutet seltsam an: Der Innenminister der Bundesrepublik, Wolfgang Schäuble, gerät ins Visier des MfS als Komplize bei der Flucht von Schalck-Golodkowski, einem der wichtigsten Strippenzieher des DDR-Regimes? Tatsächlich wird Wolfgang Schäuble Wochen später zu Protokoll geben, er habe sich in dem Fall ausschließlich privat engagiert und einen Mittelsmann aus Kirchenkreisen gebeten, sich um den per Haftbefehl und internationaler Fahndung gesuchten Schalck-Golodkowski zu kümmern.

Doch, ganz so privat ist diese Unterstützung des politisch Schiffbrüchigen aus der DDR nicht, wie sich aus inzwischen freigegebenen Akten des BND einmal mehr bestätigt. Andreas Förster hat sechs Jahre lang auf die Freigabe warten müssen.

Die Papiere zeigen, wie das Kanzleramt, die Bundesregierung, wie der Bundesnachrichtendienst agiert haben in den Tagen nach der Flucht. Und zwar bei der Frage: Wie gehen mir mit diesem Mann um? Andreas Förster, Journalist

Das Ringen um Schalck-Golodkowski

Alexander Schalck-Golodkowski sieht für sich selbst nur einen Weg: Er muss raus aus West-Berlin, in Sicherheit gebracht werden. Auf gar keinen Fall dürfe man ihn an die DDR ausliefern, denn dort sei ein rechtsstaatliches Verfahren keinesfalls sicher. Mehr noch: In einem DDR-Gefängnis fürchte er um sein Leben.

Die persönlichen Nöte des Geschassten – sie kommen in Bonn an. Doch nicht, weil man ein übergroßes Herz für Schalck-Golodkowski hätte. Es geht dabei ganz klar um eine politische Abwägung: Wo und wie kann uns dieser Mann schaden oder nützen? Schreiben des BND vom 29.12.1989 – mit der dringenden Aufforderung um Prüfung, ob der BND Schalck "übernimmt", das heißt für seine sichere Unterbringung in Westdeutschland sorgt und im Gegenzug Informationen abschöpft. Bildrechte: BND/Andreas Förster

In den Unterlagen steht drin, dass insbesondere der britische Geheimdienst, aber auch der französische, großes Interesse an Schalck hatten. Die wollten den befragen und vielleicht auch 'übernehmen'. Und da deutet der Präsident des BND an, wenn wir den Schalck an unsere westlichen Alliierten übergeben, dann könnte er dort Dinge auspacken, vor allem über den westdeutschen Embargohandel, die für uns unangenehm sein könnten. Deswegen behalten wir ihn lieber hier bei uns. Andreas Förster, Journalist

Verhaftung und lautlose Entlassung

Tatsächlich kann der BND damit sowohl die Bundesregierung als auch die Westberliner Staatsanwaltschaft überzeugen. Denn auch die Justiz muss mitspielen. Schließlich gilt es, die neue Reformbewegung in der DDR nicht zu brüskieren, indem man die geforderte Auslieferung dieses Mannes einfach ablehnt. In Windeseile stellen BND und Verfassungsschutz ein Konvolut an Informationen über die Koko und Schalck zur Verfügung, die es dem Generaltstaatsanwalt überhaupt erst ermöglicht, ein eigenes Ermittlungsverfahren einzuleiten und ganz offiziell Haftbefehl zu erlassen.