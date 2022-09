1983 - im selben Jahr, in dem Udo Lindenberg und die Toten Hosen in Ost-Berlin spielen – gründet sich die Punkband Feeling B. Wie es der Zufall will, werden die Amateurmusiker für einen DEFA-Dokumentarfilm rekrutiert, interviewt und bei Konzerten begleitet. Staat und Stasi haben ihren repressiven Umgang mit Punk und Musik mit "westlichen Wurzeln" inzwischen gelockert und die Doku über alternative Szenen in der DDR freigegeben. Auch die bereits etablierte Rockband Silly wird in "flüstern & SCHREIEN – ein Rockreport" porträtiert. Der Film kommt 1988 in die Kinos und erhöht den Bekanntheitsgrad von Feeling B enorm. 1989 nimmt die Band sogar das erste offizielle DDR-Punkalbum "Hea Hoa" bei der staatlichen Plattenfirma Amiga auf.