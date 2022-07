Und dennoch machte Krenz weiter Karriere: Unter dem Druck der Herbstproteste und der Flucht von zahlreichen DDR-Bürgern in den Westen wurde Staatsoberhaupt Erich Honecker am 18. Oktober 1989 von den eigenen Genossen - allen voran von Krenz - entmachtet. Der damals 52-Jährige übernahm alle Ämter von seinem greisen Ziehvater. Wenige Tage später, am 24. Oktober 1989, nahm Krenz als neues Staatsoberhaupt ein Bad in der Berliner Menge. Bildrechte: dpa