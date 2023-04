Der 1. Mai in der DDR Zwischen Politparade und Volksfest

Zum Abschluss der Maikundgebungen gingen die "Werktätigen" zurück in die Betriebe, dort wurde das Demonstrationsgeld ausgezahlt. Für viele war die Teilnahme an der Mai-Demo eher eine lästige Pflicht, deshalb wurde im Laufe der Jahre aus den Demonstrationen zunehmend Volksfeste mit Imbissständen, Kinderfesten und Karussells. Doch auch dies konnte nicht verhindern, dass der Zuspruch an den staatlich verordneten Mai-Feiern bisweilen deutlich zu wünschen übrig ließ.



Es gibt Berichte, nach denen Demonstrationszüge deutliche Auflösungserscheinungen zeigten, sobald die Ehrentribüne in Sicht war. Auch gab es Versuche, aus der Uniformität der Umzüge auszubrechen: So trugen 1984 Kunststudenten der "Hochschule für Grafik und Buchkunst" in Leipzig ein zwei mal drei Meter großes Ölgemälde mit dem Porträt Erich Honeckers. Axel Krause, einer der Initiatoren, erinnert sich an das Bild. Es sei "größer, bunter, glänzender und kitschiger, kurz fetziger" gewesen als die Fotos des Staatsratsvorsitzenden, die überall in der DDR hingen. Von den Studenten - unter ihnen auch Neo Rauch, heute Maler mit Weltruhm – war die Aktion weniger als politische Demonstration denn als Jux gedacht. Und geblendet vom "strahlenden Erich" wurde sie zum Glück auch nicht politisch interpretiert.