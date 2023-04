Die Idee vom allsorgenden Gesundheitswesen nimmt Gestalt an. Ein flächendeckendes Netz an Polikliniken ist geplant. Ziel ist eine Poliklinik in jeder Stadt und auch in den Betrieben. Zwar gibt es noch etwa 6.000 privat praktizierende Ärzte, neue Niederlassungen entstehen jetzt jedoch nur noch als staatliche Arztpraxen.