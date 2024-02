Wusste Sauerbruch von Menschenversuchen in den KZs?

Er ist der höchste deutsche Mediziner im Reichsforschungsrat. Als Gutachter entscheidet er über alle Forschungsanträge in der Medizin – und winkt so gut wie alle durch, selbst die, bei denen es um medizinische Versuche an KZ-Häftlingen geht. "Er sagt, als praktischer Arzt behandle ich alle, und als Wissenschaftler ermögliche ich alles. Er war der oberste Forschungsgutachter. Er weiß sehr wahrscheinlich von den verbrecherischen Menschenversuchen in den Konzentrationslagern", erklärt Thomas Schnalke, Direktor des Charité-Museums, Sauerbruchs Verhalten. Bildrechte: imago images / United Archives

Anatomie der Charité bekommt Leichen von Hingerichteten

Zynisch, aber wahr: Für die Forschung ist der Zweite Weltkrieg ein Glücksfall. In der Anatomie der Charité darf schon immer mit Leichen von Hingerichteten gearbeitet werden. In der Zeit des Nationalsozialismus verhängt der Volksgerichtshof aber Todesstrafen fast wie am Fließband. "Dadurch erhält das Institut einen Werkstoff, den kein anderes Institut der Welt besitzt. Ich bin verpflichtet, diesen Werkstoff entsprechend zu bearbeiten", schreibt der Anatom Hermann Stieve damals. Werner Podszus war Student in Stieves Präparier-Kurs: "Manchmal sind Leichen ohne Kopf gekommen. Solche wurden uns also auch geliefert. Wir haben uns natürlich gefragt, woher die kommen." Offen angesprochen habe das aber niemand. Bildrechte: imago images / Andreas Haas

Kaum Widerstand gegen die NS-Ideologie in der Charité

Die Koryphäen der Charité sind zurückhaltend mit ihrem Widerstand gegen die Politik der Nationalsozialisten. Mitglied der NSDAP wird aber trotzdem kein einziger der ordentlichen Professoren. Am 2. Mai 1945 wird die Charité an die neuen sowjetischen Machthaber übergeben. Ärzte wie Heubner, Stieve und Sauerbruch dürfen noch viele Jahre weiterarbeiten – dann in der DDR. Schließlich schmückte sich auch der Arbeiter- und Bauernstaat gern mit den Berühmtheiten aus der Wissenschaft. Über ihre Vergangenheit im Dritten Reich sah man großzügig hinweg.

Was ist die Charité?

Die Charité ist das älteste Krankenhaus von Berlin. Der Name stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Es wurde 1710 während der großen Pest-Epidemie gegründet, die damals vor allem in Osteuropa grassierte, langsam aber auch das damalige Preußen erreichte - man wollte für den Fall der Fälle gewappnet sein und ließ ein Pesthaus einrichten. Am Ende blieb Berlin aber verschont. Das Pesthaus wurde in ein normales Krankenhaus umgewandelt - Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. gab ihm den Namen Charité.

1810 wurde die Berliner Universität neu gegründet. Danach wurde die Charité immer mehr in die Ausbildung von Medizinstudenten einbezogen. Sie entwickelte sich zu einer der bedeutendsten medizinischen Forschungsstätten Europas - mehr als die Hälfte der deutschen Nobelpreisträger für Medizin oder Physiologie waren an der Charité tätig, darunter Robert Koch, der Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie, dessen Wirken die erste Staffel der ARD-Serie Charité gewidmet ist. Der berühmteste Chirurg der Charité, Ferdinand Sauerbruch, dessen Wirken in der zweiten Staffel nacherzählt wird, musste dagegen ohne den Nobelpreis auskommen, obwohl er etwa sechzigmal dafür vorgeschlagen wurde.