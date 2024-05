Bildrechte: picture alliance/dpa | Danny Gohlke



War der Kampf gegen Geschlechtskrankheiten also tatsächlich bei Bedarf auch ein Vorwand, um Verhalten und weibliche Sexualität zu kontrollieren?



Dafür finden sich mehrere Indizien. So heißt es als Begründung für die Aufnahme in der geschlossenen venerologischen Station Leipzig z.B. in einer Akte über eine Patientin im Jahre 1977: Diese sei "aufgrund einer besonderen, den gesellschaftlichen Normen entgegen gesetzten Verhaltensweise" in die Poliklinik eingewiesen worden. "Für diese Verhaltensweise ist die o.g. genannte Bürgerin selbst verantwortlich." Und in der Hausordnung der geschlossenen venerologischen Station in Halle aus dem Jahr 1963 wird davon gesprochen, dass "diese Bürger nach ihrer Krankenhausentlassung die Gesetze unseres Staates achten, eine gute Arbeitsdisziplin zeigen und sich in ihrem Verhalten in unserer Gesellschaft von den Prinzipien des sozialistischen Zusammenlebens der Bürger unseres Staates leiten lassen." Gesundheitliche Fürsorge und staatliche Erziehung werden an dieser Stelle offensichtlich vermischt.