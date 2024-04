Bildrechte: Ann-Kathrin Canjé

In der ersten Folge wird emotional und faktisch in das Thema eingeführt und die erste Hauptprotagonistin vorgestellt: Wir lernen Sabine kennen, die von sich, ihrer Vorgeschichte und ihrem Internierungsprozess in die "Tripperburg" berichtet. Dabei begleiten wir sie in verschiedenen Situationen: Wir hören von Sabines Jugend vor der "Tripperburg", von ihrer ersten großen Liebe, von ihrem Weg auf die Station und ihrer Ankunft dort. Dazwischen wird auf die damalige Situation in der DDR in den 1970er Jahren und auf das Lebensgefühl eingegangen. Die Folge endet mit Sabines Ankunft auf der geschlossenen venerologischen Station in Leipzig.