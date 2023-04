"Diesen Weg auf den Höh'n bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald, nur nach Dir." Wer kennt es nicht, das Loblied auf die Berge im grünen Herzen Deutschlands? Mit dem Titel sicherte sich der Komponist und Sänger Herbert Roth einen Platz in den Musikbüchern – und in den Herzen von Wandersleuten und Volksmusikfans. Erstmals aufgeführt hat er das Lied am 15. April 1951 im Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" in seiner Heimatstadt Suhl.