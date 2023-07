"Brot und Spiele für die Abgeschnittenen" in der DDR-Sperrzone

"Brot und Spiele für die Abgeschnittenen", sagt Dieter Nagel und erinnert sich auf der hoch gelegenen Terrasse mit dem einstigen Café-Pavillon, dass er als Kind der Familie seines Onkels auf dem westlichen Hügel gegenüber zuwinkte und dachte: "Dorthin, wo die jetzt stehen, werde ich niemals in meinem Leben kommen!" Dieter Nagel blickt vom einstigen Café-Pavillon über das Loquitztal auf die bayrischen Hügel gegenüber, früher winkte er von dort aus seinen Verwandten im Westen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Probstzella, einst wichtiges Eisenbahndepot an der Strecke München-Berlin, ist zu DDR-Zeiten Grenzbahnhof. Unten im Loquitztal verlaufen bis heute die Gleise. Oben im Garten hinter dem Kulturpalast treten zum 1. Mai die DDR-Grenztruppen an. Auch sonst herrscht in der Sperrzone ein besonderes Regime. Wer sich verdächtig macht, läuft Gefahr, über Nacht ausgesiedelt zu werden. Auch daran kann sich Dieter Nagel gut erinnern: "Das hat natürlich die, die zurückgeblieben sind, verängstigt. 'Aussiedeln' war immer das wichtigste Argument, um die Leute hier in Schach zu halten." Seine Frau Antje, die wie er Medizintechnik in Jena studiert, darf ihn vor der Hochzeit nur einmal mit besonderer Genehmigung in Probstzella besuchen:

Wenn man das heute jungen Menschen berichtet, die denken, man erzählt Märchen. An diesem Grenzabschnitt sind aber über 17 Menschen erschossen worden! Dieter Nagel

Eine Sicherheitsschleuse zwischen Ost und West war der Grenzbahnhof von Probstzella zu DDR-Zeiten. Zwischen 1949 und 1990 passierten ihn rund 20 Millionen Reisende, inklusive ausgiebiger Pass- und Zollkontrolle. Darüber informiert heute das Grenzmuseum. Bildrechte: IMAGO/Eberhard Thonfeld

Verbaut und vermüllt: Thüringens größtes Bauhaus-Ensemble in Probstzella

Wer, wie Antje und Dieter Nagel, an einem solchen Ort aufwächst oder lange lebt, der kann seiner Geschichte nicht so einfach ausweichen. Und einige fangen an, immer tiefer darin zu graben, so wie die Nagels. Vor 20 Jahren entdecken sie zunächst wohl gefüllte Kühltruhen in ihrem neuen Besitztum, das ehemals auch der DDR-Zoll als Standort nutzt: "Das war ein sehr appetitliches Arbeiten, interessant vor allem für Mikrobiologen." Dieter Nagel weiß anschaulich zu berichten, wie er und seine Frau damals im "Nebenjob" daran gehen, ein sehr spezielles Objekt nicht nur zu retten, sondern 1:1 zu restaurieren: denkmalgeschützt, aber zu DDR-Zeiten verbaut und verkeimt zu Treuhand-Zeiten.

Blick auf die Pavillon-Ruine neben dem "Haus des Volkes" in Probstzella vor der Restaurierung Bildrechte: Antje und Dieter Nagel

"Wir wussten eigentlich nix"

Bald stellt sich heraus, dass es das größte Bauhaus-Ensemble in Thüringen ist – auch wenn es von außen nicht gleich so aussieht: "Wir wussten eigentlich nix. Wir wollten keine Fehler machen", sagt Dieter Nagel und berichtet über den Anfang der Recherchen mit einem Rundgang durch das weltberühmte Berliner Bauhaus-Archiv, entworfen von Walter Gropius, dem Begründer der Bauhaus-Bewegung. Dabei stoßen sie auf ein sensationelles Dokument und Alfred Arndt, den Mann, der für das moderne Form- und Farbkonzept im Kulturpalast von Probstzella verantwortlich ist. Für die Restaurierung des Pavillons wurden Antje und Dieter Nagel ausgezeichnet. Bildrechte: dpa

Industriepionier und Sozialdemokrat: Ittings Vision vom "Haus des Volkes"

Als Dieter Nagel in der Ausstellung Arndts Entwürfe fotografieren will, wird er von der Aufsicht fast herausgeworfen, weil man seiner Geschichte aus der Thüringer Provinz nicht recht glauben will und ihn wohl für einen Aufschneider hält. Für die Restaurierung des Café-Pavillons, ein verglaster, zweistöckiger Anbau mit Flachdach, reduzierter Fassade und Fenstern mit Messingrahmen, werden die Nagels später einen Architekturpreis erhalten. Überhaupt wissen sie bald mehr als der Denkmalschutz selbst über das vielgestaltige Bauhaus-Ensemble auf dem Schieferberg – und vor allem über den Mann, der den jungen Bauhaus-Studenten Alfred Arndt in den 1920er-Jahren nach Probstzella holte: Franz Itting, geboren 1875 in Saalfeld, Elektroingenieur, Unternehmer und Sozialdemokrat.

Über den Thüringer Industriepionier und Sozialdemokraten Franz Itting hat Roman Grafe ein Buch mit dem Titel "Mehr Licht!" geschrieben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Industriepionier sorgt damals von Probstzella aus für die Elektrifizierung einer bäuerlich geprägten Region von Ostthüringen bis nach Bayern. Zu DDR-Zeiten wird er als "Spinne" und übler Kapitalist verleumdet: "Nur um die Leute zu verdummen", kommentiert Dieter Nagel. Denn Itting sei alles andere als ein Mann gewesen, der sich nur selbst bereicherte. "Seine Wanderjahre führten ihn bis nach Russland, dort sah er bittere Not. Als er zurück kam nach Deutschland, stand für ihn fest: 'Meinen Angestellten soll es mal besser gehen'", erklärt Roman Grafe, der seit langem zu Itting forscht und ein Buch über ihn geschrieben hat. 1909 geht Ittings Elektrizitätswerk ans Netz, das bald 60 umliegende Gemeinden mit Strom versorgt.