Für junge Männer, die studieren wollten, war dies keine Alternative. Das Volksbildungsministerium hatte 1970 verlauten lassen, wer nicht bereit sei, sein Vaterland mit der Waffe zu verteidigen, sei es auch nicht wert, in der DDR zu studieren. Wer sich sogar für drei Jahre oder länger verpflichtete, wurde bei der Studienplatzvergabe bevorzugt. Da in den 80er-Jahren der Bedarf an qualifiziertem Führungspersonal in der NVA stieg, sollten Wehrbeauftragte in den Schulen Überzeugungsarbeit leisten. Sie stellten den jungen Männern eine berufliche Karriere oder Stipendien in Aussicht. Manchmal wurde auch lediglich die Möglichkeit zum Erwerb der Fahrerlaubnis versprochen. Ziel war es, jeden zweiten bis dritten als Unteroffizier auf Zeit zu gewinnen. Diese Umstände bei der Verpflichtung zum Wehrdienst übten einen enormen Druck auf die Jugendlichen aus.