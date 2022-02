Von 1972 bis 1988 gehörten die ostdeutschen Wintersportler zu den erfolgreichsten Wettkämpfern der Welt. Rang 2 in der Nationenwertung bei Olympischen Spielen schienen sie abonniert zu haben. 1984 in Sarajevo belegte die Mannschaft der DDR sogar Platz 1.

Der Wintersport wurde von Anfang an gezielt von der Politik gefördert, neben populären Sportarten wie Leichtathletik, Fußball und Radsport. Die Sportversessenheit der DDR-Führung lässt sich mit einem Zitat von Hans Modrow, dem ehemaligen Vorsitzenden des DDR-Ministerrats, auf den Punkt bringen: "Walter Ulbricht war ein Mann, der dem Sport zunächst persönlich verbunden war. Und der auch begriff: Ohne Sport wird der Staat die Jugend nicht erreichen und für den Sozialismus gewinnen".

Weltklasse aus Mittelgebirgen

Wintersportort Oberhof - ein Zentrum des Leistungssports Bildrechte: dpa Und das, obwohl das Territorium der DDR nicht mit schneesicheren Hochgebirgen ausgestattet war. Aber die Wintersportorte der Mittelgebirge entwickelten sich zu Zentren des Leistungssports – Oberhof, Klingenthal und Altenberg sind nur drei der Orte, aus denen immer wieder Talente ihren Weg bis zur Weltspitze gingen. Neben der frühzeitigen und gezielten Sportförderung, der Nutzung sportwissenschaftlich-medizinischer Erkenntnisse bis hin zu ihrer Pervertierung im Doping, war es vor allem auch die Entwicklung hochmoderner Sportgeräte, die zu einem erheblichen Teil zu den vielen Siegen der ostdeutschen Sportler beitrugen.

FES baut noch heute Olympia-Bob-Flotte

Das Berliner "Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten", kurz FES, entwickelte hochmoderne Trainings- und Wettkampfgeräte. Schnell gehörte das FES zu den wichtigsten Medaillenschmieden überhaupt. Was die Ingenieure, Biomechaniker, Physiker, Messtechniker, Kunststoff- und Metallspezialisten auf ihrem Hinterhofgelände in Berlin-Oberschöneweide ausklügelten, löste in den von ihnen betreuten Sportarten eine regelrechte Revolution aus. Noch immer entwickelt das Institut die Modelle der Zukunft. So wurde im FES in Berlin die Olympia-Bob-Flotte für Peking 2022 gebaut. Und schon heute tüfteln die Ingenieure an der neuen Generation von Kanu-Booten für Olympia 2024. Techniker des FES im Einsatz, Berliner Institut für Forschung und Entwicklung Bildrechte: dpa

Staatsgeheimnis Sportgerät