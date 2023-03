Die Olympischen Spiele bieten nicht nur einen Raum für politische Botschaften, sondern dienen auch als symbolischer Raum, um auf politische und kriegerische Konflikte aufmerksam zu machen, so Dr. Jutta Braun. So boykottierten Spanien und die Niederlande 1956 die Spiele in Melbourne und protestierten damit gegen die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung in Ungarn durch die Sowjets. Wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan boykottieren 64 Länder die Spiele in Moskau 1980. Im Gegenzug verweigerten 1984 die Ostblock-Staaten, darunter die DDR, die Teilnahme beim "Klassenfeind" in Los Angeles.