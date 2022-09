Nur wenige Wochen nach dem Mauerfall lüften westdeutsche Reporter ein lange gehütetes Geheimnis. Das bundesdeutsche Fernsehen zeigt verstörende Bilder aus der untergehenden DDR. Die Sendung "Kontraste" berichtet von einer "Schweinerei mit Schweinen". Zu sehen sind Schweine, die in einer ostdeutschen Mastanlage qualvoll zur Schlachtung getrieben werden. Der Sprecher nennt das Vorgehen "alles andere als zimperlich".

Mit Stromstößen werden bis zu 1.000 Tiere des Nachts auf LKW verladen. Sprecherin der Sendung "Kontraste" Erstes Deutsches Fernsehen am 06.02.1990

Die Bilder stammen aus einer kleinen Stadt in einem Wald bei Neustadt an der Orla im heutigen Thüringen, unweit der Autobahn Berlin-München. Dort steht zu DDR-Zeiten eine der weltweit größten Schweinemastanlagen. Mit 185.000 Tieren werden tonnenweise Billigfleisch für den Westen produziert. 800 Mitarbeiter halten den Komplex am Laufen, der eine klare Aufgabe hat: die dringend benötigten Devisen zu erwirtschaften. 80 Prozent der Produktion gehen in den Westen. Die Schweinemast erbringt Umsätze in Millionenhöhe.

Unter strengster Geheimhaltung

Tiermediziner Professor Hartwig Prange entwickelte die Mastanlagen mit, du zu ihrer Zeit als besonders fortschrittlich galten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bereits Mitte der 1970er-Jahre hatte das Landwirtschaftsministerium der DDR die Konstruktion von solchen Mastkombinaten veranlasst. Tiermediziner Professor Hartwig Prange entwickelte sie mit und beschreibt im Gespräch mit MDR-Zeitreise den Aufbau der Anlage in Neustadt: "Hier sind die verschiedenen Stallbereiche, also hier die Jungsauen, Altsauen, Abferkelställe und immer, was im Wochenrhythmus passiert".

Errungenschaft des Sozialismus

Was heute Tierschützern ein Graus ist, gilt damals als hochmodern. Das Mastkombinat gilt eine wahre Errungenschaft des Sozialismus. Ein Team der besten Fachleute aus der ganzen Republik wurde mit der Aufgabe betraut, Methoden der "industriellen Schweinemast" zu entwickeln. Hartwig Prange ist einer aus diesem erlesenen Kreis. Die Ergebnisse sind so gut, dass die sowjetischen "Genossen" davon profitieren sollen: Sein Standardwerk über die "industrielle Schweinemast" erscheint damals sogar auf Russisch in der Sowjetunion. So gilt der berühmte Spruch an dieser Stelle einmal in umgekehrter Richtung: Von der DDR lernen, heißt siegen lernen. Doch betreten darf Prange seine selbst entwickelten Anlagen nie. Mastkombinate unterliegen in der DDR der strengsten Geheimhaltung.

Mastanlagen wie die bei Neustadt verursachen ein riesiges Problem: "Die Gülleaufbereitung des Betriebes. [...] Ein natürliches Teichsystem wurde zerstört. Hier verbleibt die Brühe ein Jahr", berichtet "Kontraste" über die dortige Schweinemast.

Die Aufbereitung erfolgt unter freiem Himmel, und Gülle fällt in riesigen Mengen an. Ein Gestank bis zum Brechreiz. Jauchegruben soweit das Auge reicht. Sprecherin der Sendung "Kontraste" Erstes Deutsches Fernsehen am 06.02.1990

Einige Einwohner erinnern sich an die Zeiten vor dem Mauerfall zurück, als die Mastanlagen noch in Betrieb waren. Hartwig Purfürst wohnt nur 300 Meter entfernt. Er erinnert sich: "Es hat gesundheitlich schon Folgen gehabt, es hat Einschränkungen gebracht im ganzen Leben. Man konnte keine Wäsche mehr aufhängen, man konnte kein Fenster mehr aufmachen. Es war ein fürchterlicher Gestank, der einen belastet hat". Der ehemalige Pfarrer Reinhard Weidner (l.) und Anwohner Hartwig Purfürst erinnern sich zurück. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Reinhard Weidner ist damals Pfarrer der hiesigen Kirchengemeinde und fügt hinzu:

Ein Besucher hat mir damals gesagt: Ich musste mich anschließend duschen, ich habe immer diesen Geruch in der Nase gehabt. Ich bin den nicht losgeworden, ich dachte, der ist in die Haut eingezogen. evangelischer Pfarrer Reinhard Weidner