Serie "Zur See" Als die DDR das Traumschiff erfand

Wahre Seemannsgeschichten, eine Menge Abenteuer, dazu menschliche Konflikte, wie sie auch an Land vorkommen nebst einer Prise Exotik und obendrein erstaunlich wenig Politik – das war das Erfolgsrezept der neunteiligen Kultserie, die das erste Programm des DDR-Fernsehens ab Januar 1977 jeweils freitags zur besten Sendezeit ausstrahlte. Selbst diejenigen, die sonst lieber Westfernsehen sahen, schalteten da ein.

Was früher ging, wäre heute undenkbar

Die meisten Geschichten aus der Serie beruhen auf wahren Begebenheiten – darunter die oft angezweifelte, aufwendige Kolbenreparatur und der Ausbruch eines Stiers, der als blinder Passagier an Bord gelangt war. Die spektakulären Aufnahmen, bei denen der vom Bullen angegriffene Bootsmann über Bord springt und sich an der Reling festhält, wären heute übrigens aus Sicherheitsgründen so nicht möglich.

Und auch mit dem Tierschutz nahm man es damals noch nicht so genau wie heute. Gleich in einer der ersten Szenen bekommt das Publikum Dutzende Käfighühner zu sehen, die in den Laderaum verfrachtet werden. Den beiden Bullen, die in der Serie mitspielen, machte die Seekrankheit derart zu schaffen, dass die Crew sich manchmal kleinerer Handgreiflichkeiten bedienen musste, um sie zu besserer Spielleistung zu animieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit an Bord: Das "Who is Who" der DDR-Schauspieler

In die Titelrolle des Kapitäns Karsten schlüpfte Horst Drinda – eigentlich ein Theaterschauspieler, der am Deutschen Theater Bühnendialoge von Goethe und Schiller deklamierte, nun aber auch hervorragend mit dem Unterhaltungsstoff des Fernsehens klar kam. Die Filmcrew geht Anfang August 1974 an Bord der "MS Johann Gottlieb Fichte". Das Team nennt sie liebevoll auch "Johann Schrottlieb Fichte", eine Anspielung auf das hohe Alter des Frachters, der in seinem ersten Leben als Truppentransporter zwischen Frankreich und seinen Kolonien Dienst tat, bevor ihn die Deutsche Seerederei Rostock (DSR) aus zweiter Hand kaufte.

Traumschiff der DDR mit kleinen Macken

Dass das Schiff schon mehrfach geflickt werden musste, bekommen auch die Fernsehleute zu spüren – eines schönen Tages läuft das kleine Schwimmbecken aus – das Wasser ergießt sich in die darunter gelegene Offiziersmesse.