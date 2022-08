2 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 2 min Die Bergung des Prahm Archäologe Dr. Sven Thomas zur Bergung des Prahm Archäologe Dr. Sven Thomas zur Bergung des Prahm Link des Videos https://www.mdr.de/entdecke/video-645050.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Wahrscheinlich stand der Prahm im Dienst des Arendseer Klosters. Er könnte auch für religiöse Anlässe genutzt worden sein. Landesarchäologen, Profi-Taucher und Wasserretter arbeiten nun daran, ein einmaliges Stück deutscher Geschichte zu bergen und zu konservieren. Eine Herkulesaufgabe:



"Ich kenne in Deutschland keine vergleichbare Aktion", meint der Leiter der Bergung Dr. Sven Thomas, Archäologe vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Für ihn ist der See ein ganz besonderer Ort.



"Der Arendsee gehört zu der seltenen Klasse von Naturseen, die wirklich über Jahrtausende nahezu unverändert geblieben sind. Was dort am Grund liegt, ist für mich einmalig. Eine Schatzkammer, die überhaupt kein Ende zu nehmen scheint."

Der Wanderprediger und Lebensreformer Gustaf Nagel

Auch am Südufer des Arendsees baut vor über hundert Jahren ein Hippie seinen Paradiesgarten und bringt mit seinen völlig neuen Ideen ziemlich viel Unruhe in die altmärkische Idylle.

"Gustaf Nagel war ein ganz moderner Hippie. Nur, dass er zur falschen Zeit gelebt hat. Er hat viele Sachen aufgegriffen, wie nachhaltig leben, vegetarisch essen, mit der Natur im Einklang sein", erzählt Antje Pochte, die sich im Gustaf-Nagel-Förderverein engagiert.

Als Wanderprediger zieht er durchs Land, hält Vorträge über Religion, über Wasserbehandlung und Diät. In den Städten kommen die Zuhörer in Scharen. Der Verkauf seiner Schriften und Postkarten wird zudem ein einträgliches Geschäft. Zu Fuß wandert Nagel durch ganz Europa und reist 1903 sogar bis nach Jerusalem. Er wird zum Gesundheitsapostel, erzählt von freier Liebe und gesundem Leben.

1 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 1 min Im Paradiesgarten von Gustaf Nagel Im Paradiesgarten von Gustaf Nagel Link des Videos https://www.mdr.de/entdecke/video-645062.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Zurück in der Heimat kauft er 1910 das Grundstück am Arendsee, lässt sich dort mit seiner zweiten Frau Johanna und den drei Söhnen nieder und errichtet einen Tempel.



Der Prophet vom Arendsee wird zur Attraktion im Ort, sein Grundstück am See zur Pilgerstätte. Gegen ein kleines Entgeld darf man seinen Vorträgen zu gesunder Ernährung oder gottesfürchtigem Leben lauschen oder man genießt im Garten sein Harmonium-Spiel.

Doch der Sonderling ist auch zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. Er wird entmündigt und 1943 von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Hitlerjungen zerstören seinen Tempel. Nach Kriegsende kehrt Nagel zwar auf sein Grundstück zurück, doch auch in der DDR eckt er an und wird 1950 in die Nervenheilanstalt Uchtspringe eingewiesen.

Dort verstirbt Gustaf Nagel 1952 mit 77 Jahren, ohne noch einmal in seinen Paradiesgarten zurückkehren zu können. Seit Mitte der 1990er-Jahre kümmert sich ein Verein um sein Vermächtnis und um sein Grundstück am Arendsee.

