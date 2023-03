Die verbotene Insel Wustrow

Kurt Köhler verbrachte auf der Halbinsel Wustrow seine Kindheit - von 1938 bis 1949. Als 1949 Wustrow sowjetische Garnison wird, werden alle Zivilisten umgesiedelt. Bildrechte: MDR/Lutz Hofmann/Hoferichter & Jacobs GmbH

Hohes Gras wuchert um das Haus in der Hindenburgstraße 11, in dem Kurt Köhler in den 1930er-Jahren seine Kindheit verbracht hat. Die Wege sind verwildert, das ehemals imposante Haus, gebaut nach dem Vorbild der Hellerauer Gartenstadt, ist verfallen. Eine baufällige Steintreppe führt hinein – vermooste Wände, morscher Boden. Der alte Kachelofen in der Küche steht noch. Bei dessen Anblick werden Bilder aus den Kriegstagen bei Köhler sofort lebendig: "Auf unsere Ofenplatte hat immer der Leuchtturm von Fehmarn geschienen. Und wenn der längere Zeit aus gewesen ist, dann wusste meine Mutter: Es muss in nächster Zeit Alarm geben."