Am 22. Oktober 1909 unternimmt die Schauspielerin Élise Deroche den ersten weiblichen Alleinflug. Ein Jahr später macht sie als erste Frau einen Pilotenschein. Die Leidenschaft für das Fliegen lässt sie nicht mehr los: Bis zu ihrem Unfalltod im Jahr 1919 nimmt die Flugpionierin an zahlreichen Wettbewerben teil und stellt mehrere Höhenrekorde auf. Élise Deroche besteht am 8. März 1910 als erste Frau der Welt die Pilotenprüfung. Bildrechte: IMAGO / Photo12

Am 22. Oktober 1946 beginnt die Geheimoperation "Ossawakim" der Sowjetischen Militäradministration. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion werden tausende ostdeutsche Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und ihre Familien meist gegen ihren Willen in die Sowjetunion verschleppt. Sie sollen dort Kriegsreparationen durch Arbeit leisten. Betroffen sind unter anderem Mitarbeitende des Jenaer Glasunternehmens Schott, der Carl-Zeiss-Werke und der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke. Nachdem sie ihr Knowhow an die Sowjets weitergegeben haben, kehren die Spezialisten in den Jahren 1951 bis 1958 in die DDR zurück. Von der "Aktion Ossawakim" sind vor allem Spezialisten aus der Triebwerks- und Flugzeugbranche sowie der Optik- und Glasbranche betroffen. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Am 22. Oktober 1948 erklärt der SED-Funktionär Walter Ulbricht die Oder-Neiße-Grenze zwischen Deutschland und Polen für endgültig. Zwei Jahre später wird das "Görlitzer Abkommen" unterzeichnet. Darin einigen sich die DDR und Polen über den Verlauf der Grenze, die weitgehend der Oder-Neiße-Linie folgt. Damit erkennt die DDR östlich von Oder und Neiße gelegenen Gebiete und einige westlich von Stettin gelegene Territorien als polnisches Territorium an. Im offiziellen Sprachgebrauch der DDR wird die Grenze als "Oder-Neiße-Friedensgrenze" bezeichnet. Doch tatsächlich wird das friedliche Verhältnis eher in der Propaganda gefeiert als tatsächlich gelebt. Auf politischer und gesellschaftlicher Ebene herrscht Misstrauen. Obwohl Polen und die DDR "sozialistische Bruderländer" sind, ist der Reiseverkehr nicht uneingeschränkt möglich. Erst ab 1972 sind die Reisen nach Polen visafrei, doch nur acht Jahre später wird die Visafreiheit für die Volksrepublik Polen wieder abgeschafft. Der Grund: Die politische Entwicklung in Polen und die Streiks der Freiheitsbewegung Solidarność missfallen der DDR-Führung.