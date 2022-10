1972 wird in Jena das höchste Bürohochhaus Thüringens eröffnet. Der Jentower genannte Bau ist eine der sogenannten "Stadtdominanten", die historischen Stadtzentren in der DDR ein neues, sozialistisches Aussehen geben und alle anderen Gebäude überragen sollen. Ursprünglich ist das Hochhaus für die Nutzung durch das Carl-Zeiss-Kombinat geplant. Der ursprüngliche Plan des Architekten Herrmann Henselmann hatte konvex gekrümmte Fenster vorgesehen, die an die Linsen der optischen Industrie erinnern sollen. Weil die Herstellung dieser jedoch zu teuer ist, wird der Bau als schlichter Stahlbetonbau ausgeführt. Weil der Architekt auch nicht auf die speziellen Anforderungen von Zeiss achtete, wird das 144,5 Meter hohe Gebäude schließlich auch nicht an die ursprünglich angedachten Nutzer, sondern an die Friedrich-Schiller-Universität übergeben. Als diese das Gebäude 1995 verlässt, wird es als Bürogebäude weiter genutzt. Der Jentower dominiert das Stadtbild der hisotrischen Altstadt Jenas bis heute. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

1984 fliehen bereits 168 DDR-Bürgerinnen und Bürger in die Prager Botschaft der Bundesrepublik. Sie hoffen auf eine Ausreise nach Westdeutschland. Angesichts des großen Ansturms sieht sich die Regierung der Bundesrepublik jedoch dazu gezwungen, die Botschaft zu schließen. Die Flüchtlinge müssen in die DDR zurückkehren, jedoch wird ihnen die Prüfung ihrer Ausreiseanträge zugesagt. Viele dürfen die DDR später verlassen. 1989 versuchen erneut tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger über Botschaften der Bundesrepublik in den Westen zu gelangen. Auch da wird die Prager Botschaft zum Sammelpunkt für DDR-Flüchtlinge. 1989 klettern DDR-Bürgerinnen und Bürger erneut über den Zaun der bundesdeutschen Botschaft in Prag, um nach Westdeutschland zu gelangen. Bildrechte: dpa

1989 nehmen rund 20.000 Menschen an der vierten Montagsdemonstration in Leipzig teil. Sie fordern Reformen in der DDR. Zum ersten Mal ist der Ruf "Wir sind das Volk" zu hören, der zum Slogan der Friedlichen Revolution wurde. Er ist eine Reaktion auf die Ankündigung der Einsatzkräfte "Hier spricht die Volkspolizei". Außerdem rufen die Menschen auf der Demonstration "Wir bleiben hier", "Gorbi, Gorbi!" und "Wir wollen raus!". Die Polizei schreitet schließlich gewaltsam ein und nimmt 20 Personen fest. Eine Woche später demonstrieren bereits über 70.000 Menschen in Leipzig, zwei Wochen später sind es 120.000. Auch in anderen Städten wie Dresden, Halle oder Karl-Marx-Stadt kommt es zu Massendemonstrationen. Montagsdemonstration am 31.10.1989. Bildrechte: DRA