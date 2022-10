Am 19. Oktober 1913 wird in Leipzig die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz: DLRG, gegründet. Ihr Ziel: Menschen vor dem Ertrinken retten und möglichst vielen das Schwimmen beibringen. Auslöser für die Gründung war eine Tragödie auf Rügen, bei der 16 Menschen ertranken, darunter sieben Kinder. Die Organisation hat es jedoch nicht immer leicht. Schon kurz nach der Gründung liegt das Vereinsleben brach. Im Ersten Weltkrieg sterben viele Mitglieder an der Front oder durch Hunger, Kälte und Krankheiten. Ende der 1920er-Jahre spielt der Rettungsgedanke in Schulen, bei der Polizei und Feuerwehr eine immer größere Rolle und sorgt somit für einen großen Aufschwung. Im Dritten Reich erfolgt 1933 die Gleichschaltung durch Eingliederung im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen. In dieser Zeit arbeitete die DLRG eng mit NSDAP, Hitlerjugend, Wehrmacht und SS zusammen. Mit der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 zerbricht die DLRG. Doch bereits 1946 nehmen die Mitglieder in der britischen und in der amerikanischen Besatzungszone ihre Arbeit wieder auf. Anders sieht es in der sowjetischen Zone und späteren DDR aus. Im Osten wird die DLRG nicht anerkannt. Heute gilt die DLRG als größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Sie ist im Katastrophenschutz und der Luftrettung aktiv und hilft beispielsweise bei Zugunglücken.