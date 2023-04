Osterbräuche der Sorben Osterreiten und Eierschieben in der Oberlausitz

Hauptinhalt

Der ganz sicher spektakulärste Osterbrauch in Sachsen ist das Osterreiten. Schon seit mehreren Jahrhunderten ist es eine sorbische Tradition, dass in der Oberlausitz (in der Gegend zwischen Bautzen und Hoyerswerda) die Osterreiter am Ostersonntag in Prozessionen die Botschaft von der Auferstehung Christi in die Nachbargemeinde tragen. Das war auch in den Zeiten der DDR nicht anders. Nur in der Corona-Pandemie musste ddas Ostterreiten 2020 ausfallen.