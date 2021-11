Am 6. Mai 1974 trat Willy Brandt als Bundeskanzler zurück. Sein persönlicher Referent, Günter Guillaume, war zuvor als DDR-Spion enttarnt worden. Stationen in Brandts Leben: Er wurde am 18. Dezember 1913 unter dem Namen Herbert Frahm in Lübeck geboren. 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, emigrierte er nach Norwegen. Dort nahm er den Namen Willy Brandt an. Er studierte in Oslo Geschichte, war als Journalist und in der norwegischen Widerstandsbewegung tätig. Bildrechte: Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn