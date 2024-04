Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Im Januar 1972 schaffte es Günter Guillaume schließlich bis nach ganz oben - er wurde persönlicher Referent des Bundeskanzlers. Die Sicherheitsüberprüfungen durch den Verfassungsschutz überstand der "Kundschafter des Friedens" erneut ohne Mühe. Man attestierte ihm sogar, dass auch nichts gegen einen Umgang mit geheimen Akten spräche. Guillaume war jetzt fast ständig an der Seite des Bundeskanzlers. Er begleitete ihn auf Reisen, war bei Gesprächen im SPD-Parteivorstand und im Bundeskanzleramt dabei und erhielt auch Einblicke in Brandts Privatleben. 1973 begleitete der Stasi-Spion die Brandts sogar in den Urlaub nach Norwegen. Guillaume war unter anderem dafür zuständig, dem Kanzler entschlüsselte Meldungen aus der Fernsprechabteilung, die der BND betreibt, auszuhändigen. Guillaume fertigte sich Kopien an und schickte sie an die HVA. Darunter auch einen Brief Richard Nixons an Willy Brandt - das bedeutendste Dokument, dass Guillaume jemals in die Hände bekam.