1959 verabschiedete die Volkskammer der DDR ein Gesetz, das die Landwirtschaft in der DDR vollständig kollektivieren sollte. Der erste Schritt zur Kollektivierung war bereits 1945 mit der Bodenreform erfolgt, die Großgrundbesitzer enteignete. Ab 1952 entstanden die ersten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG), in denen sich die Bauern zusammenschlossen. Bis zum Ende der 1950er bewirtschafteten jedoch weiterhin private Bauern den Großteil der Ackerflächen in der DDR. Ab 1960 versuchte die SED deshalb, die Bauern zum Beitritt zu zwingen. Bis Mai 1960 schlossen sich daraufhin knapp 500.000 Betriebe einer LPG an. Mit dramatischen Folgen für die Landwirtschaft: Die Arbeitsabläufe in den LPGs waren schlecht organisiert, Planvorgaben ließen sich nicht erfüllen. Dies führte zu schlechten Ernteerträgen und zu Versorgungsengpässen in der DDR. Viele Landwirte, die sich gezwungen sahen, einer LPG beizutreten, flohen in den Westen. Die Folgen der Zwangskollektivierung waren ein Grund für den Mauerbau im August 1961.