Am 8. Juni 1952 wurde im thüringischen Merxleben die erste LPG der DDR gegründet. Die Beitritte, anfangs noch freiwillig, wurden mit der Zeit immer drastischer erzwungen. 19601 gab kaum noch Privatbauern in der DDR. Was viele aber nicht wissen: Einen halben Hektar Land durften DDR-Bauern nach ihrem LPG-Beitritt weiter in Eigenregie bewirtschaften, ebenso eine bestimmte Anzahl von Tieren halten. In dieser privaten Nische, nach Feierabend, erreichten sie oft bessere Ergebnisse als in der LPG.