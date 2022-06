1961 kam in der Bundesrepublik die erste Antibabypille auf den Markt. Das Präparat des Herstellers Schering sollte zunächst nur wenigen verheirateten Patientinnen verschrieben werden. Sex und Empfängnisverhütung waren Themen, über die in beiden deutschen Staaten bis dahin nicht öffentlich gesprochen wurde. Ab 1965 gab es auch in der DDR ein Äquivalent: Dort stellte die VEB Jenapharm die "Wunschkindpille" her, erhältlich unter dem Markennamen "Ovosiston". Ab 1972 war diese sogar kostenfrei für ostdeutsche Frauen erhältlich.