Am 3. Mai 1977 gelingt es der Polizei in Singen in der Nähe von Konstanz, die RAF-Terroristen Verena Becker und Günter Sonnenberg festzunehmen. Ausschlaggebend ist der Hinweis einer Rentnerin an die Polizei: Sie behauptet, die RAF-Terroristen Knut Folkerts und Juliane Plambeck in einem Café erkannt zu haben. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Becker und Sonnenberg. Bei der Ausweiskontrolle werden die Polizisten skeptisch, die beiden Terroristen schießen auf die Beamten und ergreifen die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Schusswechseln gelingt es der Polizei, die beiden festzunehmen. Bei sich haben die Terroristen die Waffe, mit der knapp einen Monat zuvor Generalbundesanwalt Siegfried Buback erschossen wurde.

Die RAF-Terroristen Gunter Sonnenberg und Verena Becker: 1977 werden sie festgenommen, da sie im Verdacht stehen, Generalbundesanwalt Siegfried Buback erschossen zu haben. Bildrechte: imago/ZUMA Press