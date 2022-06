Am 19. Juni 2012 flüchtet Wikileaks-Mitgründer Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft in London, wo ihm politisches Asyl gewährt wird. Assange droht zu diesem Zeitpunkt eine Auslieferung an die schwedische Justiz, da Vorwürfe wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung gegen ihn erhoben werden. Fast sieben Jahre lang lebt Assange in der Botschaft. Als Ecuadors neuer Präsident Moreno ihm den Asylstatus 2019 entzieht, wird Assange von der britischen Polizei festgenommen und in die Haftanstalt Belmarsh gebracht. Im Dezember 2021 billigt ein Gericht in London die Auslieferung des gebürtigen Australiers an die Vereinigten Staaten, wo ihm wegen Spionagevorwürfen der Prozess gemacht werden soll. Assange wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Bei einer Verurteilung drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. WikiLeaks-Gründer Julian Assange an einem Fenster der ecuadorianischen Botschaft. Bildrechte: dpa

Am 19. Juni 1990 wird nach jahrelangen Verhandlungen das Schengen-Abkommen vereinbart. Schengen ist eine Vision von Helmut Kohl und dem französischen Präsidenten François Mitterand. Im Juni 1985 treffen sich die Staatssekretäre von Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland in dem kleinen Mosel-Dorf Schengen, um auf dem Ausflugsdampfer "Princesse Marie Astrid" eine Vereinbarung zu unterzeichnen. Es soll nicht nur Waren, sondern auch Menschen in der Europäischen Gemeinschaft ermöglichen, Grenzen ohne Kontrolle zu passieren. Doch die Verhandlungen dauern. Anfang 1990 soll das Schengener "Durchführungsabkommen" final unterzeichnet werden. Doch wenige Tage vor dem Treffen zieht Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher die Notbremse, weil er fürchtet, dass mit dem Abkommen eine neue Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR gezogen würde. DDR-Bürger wären dann nämlich – ganz im Schengen-Deutsch – Drittausländer gewesen, die ein Visum hätten beantragen müssen für alle übrigen EG-Staaten. Eilig arbeiten die Unterhändler ein Zusatzprotokoll aus, das regelt, dass die DDR im Verhältnis zur Bundesrepublik kein Ausland mehr ist. Die innerdeutschen Grenzkontrollen sollen damit verlagert werden an die Außengrenzen der DDR. Unterschrieben wird das Vertragswerk schließlich am 19. Juni 1990. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl (l) und der französische Präsident Francois Mitterrand (r). Bildrechte: dpa

Am 19. Juni 1988 löst ein Michael Jackson-Konzert am Platz der Republik in West-Berlin Chaos in beiden Stadthälften aus: Während im Westen die Konzertbesucher kollabieren, noch bevor der Popsänger die Bühne betritt, kommt es in Ost-Berlin zu Auseinandersetzungen zwischen der Volkspolizei und tausenden "King of Pop"-Fans, die den Auftritt vom Brandenburger Tor aus miterleben wollen. Außerdem werden Fotografen, ARD- und ZDF-Kamerateams angegriffen - die Stasi will jegliche westliche Berichterstattung unterbinden. Michael Jackson bei seinem ersten Konzert in Berlin auf dem Platz der Republik, 1988. Bildrechte: imago/BRIGANI-ART