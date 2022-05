1990 fuhr der erste Intercity aus der Bundesrepublik (Frankfurt/Main) in die DDR nach Leipzig ein. Der IC "Johann Sebastian Bach" wurde vom Thomanerchor und einer Kapelle mit Musik begrüßt. Mit dem vollklimatisierten Zug samt Telefon an Bord war man nun 60 Minuten schneller am Ziel als mit dem herkömmlichen D-Zug. Dafür musste man jedoch auch tiefer in die Tasche greifen.

Der IC 155 "Johann Sebastian Bach" wird am 27.05.1990 bei seiner Einfahrt in den Hauptbahnhof Leipzig mit Musik begrüßt. Bildrechte: dpa