Und dann hatten es die Ingenieure aus Köpenick geschafft: Mit dem eigens entwickelten URTES-Netz (UHF-Radio-Telefonie-System) und mehreren sogenannten Teilnehmerstationen traten sie die Reise ins entfernte Mexiko an – im Gepäck das erste in der DDR entwickelte Netz für mobiles Telefonieren. Doch dort tauchen unerwartete Schwierigkeiten auf.

Die Geräte selbst hatten ein Gewicht von zehn Kilogramm, eine Sendeleistung von zehn Watt und eine Reichweite von 40 Kilometern. Da aber nur 120 dieser Stationen in einem Netz arbeiten konnten, wurden sie meist bei den Bürgermeistern der Dörfer installiert. Privatanschlüsse waren ohnehin nicht vorgesehen, sie sollten vor allem in Notfällen eingesetzt werden. Eine Basisstation wurde zentral auf einem Berg eingerichtet, von dem aus die Telefonate per Richtfunk in das normale Telefonnetz eingespeist wurden. So wurden Telefonate aus den entlegensten Winkeln, ohne jeden Qualitätsverlust möglich, doch die Begeisterung der Landbevölkerung hielt sich in Grenzen.