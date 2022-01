Mitten in der Altstadt von Istanbul in der Nähe der Blauen Moschee sprengt sich 2016 ein Selbstmordattentäter in die Luft. Zwölf Menschen sterben, darunter elf Deutsche. Bereits kurz nach der Tat wird bekannt: Der Täter ist ein Saudi-Arabier mit Kontakten zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS), der sich zuvor in Istanbul als Flüchtling hat registrieren lassen. 2018 verurteilt ein türkisches Gericht drei Syrer, die mutmaßlich an der Vorbereitung des Attenttates beteiligt gewesen waren. Im Januar 2021 vermeldet die Tagesschau die Festnahme eines weiteren Hintermannes, der Mitglied des IS sein soll.

Nach dem Terroranschlag in der Istanbuler Altstadt sperrt die Polizei die Gegend rund um die Blaue Moschee ab. Bildrechte: dpa