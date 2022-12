Am 8. Dezember 1951 wird die "Deutsche Bauakademie" eröffnet. Beim Festakt hält der spätere SED-Chef Walter Ulbricht eine Rede. 1972 wird die oberste wissenschaftliche Einrichtung für Städtebau, Architektur und Bauingenieurwesen in "Bauakademie der DDR" umbenannt. Später wird sie zum außeruniversitären Zentrum der Bauforschung ausgebaut. Ihr Hauptsitz ist in der Hannoverschen Straße in Berlin, es gibt aber Außenstellen in Leipzig, Dresden, Halle und Weimar. Im Zuge der Deutschen Einheit wird die Bauakademie 1991 aufgelöst.

Der Hauptsitz der "Bauakademie der DDR" war in der Hannoverschen Straße 28–30. Heute befindet sich dort das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bildrechte: dpa