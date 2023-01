Am 27. Januar 2001 stellt Steve Jobs in einer Präsentation vor der internationalen Presse in San Francisco das erste iPad vor. In Deutschland ist der Tabletcomputer mit Multitouch ab 28. Mai erhältlich. Das Gerät ist erhältlich in einer WiFi- und in einer WiFi-3G-Variante. Beide Varianten unterscheiden sich darin, dass man sich mit der höherwertigen Version auch unterwegs mit dem Internet verknüpfen kann. Eine Kamera ist damals noch nicht integriert. Bis September 2020 werden über 500 Millionen iPads verkauft, was Apple zum Marktführer im Tabletcomputer-Bereich macht.

Am 27. Januar 2020 gibt es den ersten laborbestätigten Corona-Fall in Deutschland. Eine chinesische Geschäftsreisende hatte sich in ihrer Heimat mit dem Corona-Virus angesteckt und in Deutschland eine Schulung abgehalten. Ein 33-jähriger Schulungsteilnehmer wird am 27. Januar am Münchner Tropeninstitut positiv auf das Virus getestet. Die Chinesin war in der Zwischenzeit in ihre Heimat zurückgekehrt und hatte ihre Erkrankung nachträglich gemeldet. Dieser erste Ausbruch kann durch Tests, Isolation und Home Office noch auf insgesamt 16 Personen beschränkt werden. In den kommenden Monaten folgen deutschlandweit Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie Isolation, Aufenthaltsbeschränkungen und Test- und Maskenpflichten. Weltweit gab es bisher 669 Millionen Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.