Am 4. Januar 1958 verglüht der sowjetische Satellit "Sputnik 1", als er in die Erdatmosphäre eintritt. Im Oktober 1957 hatte die Sowjetunion mit "Sputnik 1" den ersten Satelliten ins All geschossen. Mit dem "Sputnikschock" beginnt der Wettlauf um die Eroberung des Weltraums. Fortan tobt der Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR nun auch im Orbit. Die Amerikaner antworten 1958 mit der Entsendung ihres Satelliten "Explorer 1". "Sputnik 1" umkreiste in 92 Tagen rund 1.400 Mal die Erde und sammelte dabei erste Daten aus dem All.