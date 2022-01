Am 3. Januar 1876 wird der spätere Staatspräsident der DDR, Wilhelm Pieck, in der brandenburgischen Niederlausitz geboren. Nach seiner Ausbildung zum Tischler beginnt er seine politische Karriere bei der SPD in Bremen. Später ist er Mitbegründer der KPD 1918 in Berlin und wird einer ihrer leitenden Funktionäre. Nachdem die Nationalsozialisten Ernst Thälmann 1933 verhaften, übernimmt Pieck dessen Parteivorsitz der KPD. Kurz darauf flieht er ins Exil nach Paris und später nach Moskau. Genauso wie Walter Ulbricht ist Pieck dort Initiator des ab 1943 bestehenden Nationalkomitees "Freies Deutschland". Dieses soll unter sowjetischer Anleitung eine politische Neuordnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg einleiten.

Aufmarsch der Pioniere in Berlin 1951 mit einem Riesenporträt von Wilhelm Pieck Bildrechte: imago images/Marco Bertram