Am 6. Juli 1991 geht in acht ostdeutschen Städten ein neues Telefonsystem in Betrieb. Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg und Rostock sind nun mit digitalen Vermittlungsstellen ausgerüstet. In den nächsten Monaten werden damit 500.000 neue Anschlüsse in Ostdeutschland geschaffen. Zum Ende der DDR besitzen lediglich sechs Prozent aller Privathaushalte in Ostdeutschland einen Festnetz-Telefonanschluss, in der alten Bundesrepublik sind es 90 Prozent. Das moderne "Overlay-Netz" und 22.000 neuen Leitungen zwischen Ost und West verbessern den Telefonverkehr wesentlich.