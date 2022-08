Ab dem 15. August 1926 werden die "Fräulein vom Amt" zusehends überflüssig. Teile Berlins gehen in den "Wählbetrieb" und Anrufe werden automatisch weitergeleitet, ohne dass eine Fernsprechgehilfin Kabel umstecken muss. Der Hintergrund dieser technischen Entwicklung ist, dass mit zunehmender Anzahl an Telefonaten die Telefonistinnen vielerorts nicht mehr alle Anrufe effizient verbinden konnten.

Die erste Telefonvermittlung der Welt gibt es am 17. Mai 1877 in Washington. Als der US-Amerikaner Almon Strowger 1889 den Hebdrehwähler erfindet, dauert es nur noch drei Jahre, bis in den USA die erste automatische Vermittlungsstelle eingerichtet wird. Das erste deutsche "Selbstanschlussamt" gibt es bereits 1908 im Stadtgebiet von Hildesheim. Mit Beginn der deutschen Teilung bis 1989 müssen alle Telefonate aus Ost-Berlin in den Westen angemeldet und weiterhin per Hand vermittelt werden. Ab 1926 wurde es auch in Berlin allmählich überflüssig: Das "Fräulein vom Amt". Bildrechte: imago images/Rolf Poss

Unter dem Decknamen "Heim Hochland" öffnet am 15. August 1936 das erste Heim des Lebensborn e.V. im oberbayerischen Steinhöring. Bis 1945 kommen dort 1409 Kinder zur Welt. Solche Heime waren geheime Einrichtungen, in denen eine "arische Elite" herangezüchtet werden sollte. SS-Chef Heinrich Himmer hatte den Lebensborn e.V. 1935 zur "Förderung des reinrassigen Geburtenwachstums" ins Leben gerufen. Auch unverheiratete Frauen mit "arischer Abstammung" werden in den Heimen aufgenommen, verpflegt und können dort für die ersten Monate ihre Kinder betreuen. Ihr Nachwuchs erhält danach nationalsozialistische Vormünder. Auch in Mitteldeutschland gibt es Lebensborn-Heime, unter anderem in Wernigerode. In besetzten Gebieten in Osteruropa bringen die Nazis gegen den Willen der Eltern "arisch" aussehende Kinder in den Heimen unter, um sie später an deutsche Familien zu vermitteln. Schwester bei der Babybetreuung in einem Lebensborn-Heim in der NS-Zeit Bildrechte: imago/United Archives International

Am 15. August 1941 finden die letzten Krankenmorde in der Tötungsanstalt Bernburg statt. Auf dem Gelände des heutigen Fachklinikums befindet sich ab 1940 eine der sechs zentralen "Euthanasie"-Anstalten, in denen die Nationalsozialisten Menschen mit Gas töten. Die Todesopfer sind Patientinnen und Patienten aus Heil-und Pflegeanstalten sowie Häftlinge aus den Konzentrationslagern Buchenwald, Flossenbürg, Groß-Rosen, Neuengamme, Ravensbrück und Sachsenhausen. Alle dort stattgefundenen Morde unterliegen der sogenannten Aktion 14f13, also der Selektion und Tötung von als "krank", "alt" und "nicht mehr arbeitsfähig" markierten KZ-Häftlingen im Deutschen Reich. Heute befindet sich an dieser Stelle die Gedenkstätte für die Opfer der NS-"Euthanasie". Die baulichen Überreste der Vernichtungsanlage sind zum Teil erhalten, darunter beispielsweise die Gaskammer. Eine ehemalige Gaskammer in der Gedenkstätte NS-"Euthanasie" in Bernburg (Sachsen-Anhalt), aufgenommen am 27.01.2015. Bildrechte: dpa